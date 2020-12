El cantante Pablo Alborán sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo álbum, “Vértigo”. Tras el éxito de su anterior disco, “Prometo”, y la gira con la que recorrió el mundo durante dos años, regresa con nuevas canciones en un momento álgido de su carrera.

Este álbum fue grabado durante el último año entre Miami y Madrid, incluye temas de gran referencia como “Si hubieras querido” y otros como “Hablemos de amor”, “Corazón descalzo” y “La Fiesta”, singles que han mostrado la versatilidad del malagueño.

A modo de sorpresa, Pablo Alborán lanzó el pasado 9 de diciembre un showcase como adelanto del lanzamiento de su nuevo disco a través de las redes sociales, donde deleitó a sus fans con un avance de las canciones del álbum desde la emblemática Torre Picasso de Madrid.

“Vértigo es el título más honesto que podía darle a este álbum. Porque amar da vértigo, que no te quieran da vértigo, el momento que estamos viviendo da vértigo… pero, por otro lado, si no sientes vértigo, es que no estás vivo”, señaló Alborán mediante un comunicado de prensa.

El nuevo álbum de Pablo Alborán cuenta con 11 canciones, más una versión acústica de “Si hubieras querido”, y entre otras canciones añade fragmentos sonoros que hacen que las canciones conecten entre ellas.

De esta manera, el cantante ha consagrado un álbum con Julio Reyes como productor. Por si fuera poco, coproduce varias canciones, dos de ellas con Federico Vindver. Además cuenta con el equipo de Art House en Miami, las guitarras de Lolo Álvarez y la orquesta filarmónica de Praga.

