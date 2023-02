Belinda es de una de las cantantes más populares en el hip hop y de las pocas artistas que se ha ganado el cariño por su humildad. Sin embargo, una nueva polémica está tocando la puerta de su familia e involucra principalmente a su padre, Ignacio Peregrín, quien fue acusado públicamente de fraude millonario contra uno de sus hermanos.

En el programa “Chisme no Like”, los conductores presentaron la historia de Fernando Peregrín, tío de la famosa cantante española-mexicana, quien aseguró ser víctima de un fraude millonario por parte de su hermano.

De acuerdo al reportaje, Ignacio habría convencido a su padre de dejarle el 60% de una empresa familiar y posterior a la muerte del patriarca, ‘Nacho’ vendió diversas propiedades, según apuntó Fernando

“Sabemos que se llevó en aquel tiempo, en el año 80, 81, entre él y mi primo, se llevaron 20 millones de euros de una finca, 10 millones cada uno, que hoy serían fácilmente 250 mil, 300 mil euros. ¡Se los repartieron!”, señaló.

Cabe mencionar que Fernando desconoce cómo su hermano logró vender todo, pero lo que sí recordó es que falsificaba documentos — es decir las firmas— a fin de sacar dinero de su cuenta.

“No sé cómo se lo apañó, pero lo vendió, él lo vendió. No sé si tenía un poder, o cómo le hizo, pero lo vendió. A mí me quitaba dinero de la cuenta, falsificaban las firmas. Es un delincuente, un proxeneta, ¿tú crees que no lo sabe?”, agregó.

Por último, Fernando, quien se encuentra en un asilo, reveló que tiene un embargo vivo de 80 mil euros, pero como recibe una pensión inferior al salario mínimo, no lo pueden embargar. Un nuevo escándalo toca la puerta de Belinda y de su familia.

