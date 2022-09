El programa “América Hoy” se comunicó con Manolo Fernández para que brindara su opinión respecto a la polémica separación de su hijo Rafael Fernández con Karla Tarazona. Sin embargo, el hombre de 80 años aseguró que no mantiene comunicación con él.

“Yo no he hecho ningún comunicado, han creado una cuenta falsa con mi nombre. Yo no sé nada, estoy de viaje. No he hablado nada con él, no tengo comunicación. No sé nada, estoy fuera del país. Yo no hablo con él hace tiempo, él no trabaja conmigo, ni sé nada de él”, dijo.

Al ser consultado sobre si se encuentra distanciado de su hijo, el médico aseguró que no es así, y solo remarcó que Rafael Fernández es un adulto de 50 años que puede responder solo por sus actos.

“No, nada (no estoy peleado), yo estoy con otras actividades en estos momentos, no he tenido tiempo para conversar con él. No sé nada, él ya es una persona de 50 años, ya va a ser abuelo también. Yo tengo 80 años, yo ya estoy para irme al otro lado, más bien”, agregó.

Padre de Rafael Fernández sobre el empresario

¿Rafael tiene grandes propiedades?

El empresario Rafael Fernández, quien ha hecho noticia en los últimos días por su sonado divorcio de la conductora de televisión Karla Tarazona, tiene una deuda millonaria y pocas propiedades a su nombre, según reveló el programa “Magaly TV la firme”.

Según un reportaje difundido el último jueves, el aún esposo de Tarazona es gerente en trece empresas, aunque solo cuatro están activas, entre ellas Farvet, de propiedad de su padre, el doctor Manolo Fernández.

Asimismo, Fernández posee a su nombre un Mini Cooper, una combi, dos motos, un yate que compró por 31 mil dólares y tres propiedades en Asia.

“La empresa que creo que es la más rentable de todas, es Farvet, la empresa de su padre, él tiene un sueldo como gerente, no es el dueño, es el gerente... supongo que su papá es el que le paga su sueldo como gerente. La empresa de los huevos no sabemos exactamente qué tan rentable es, al principio parecía que sí, pero ahora, a estas alturas, no sabemos si funciona o no”, comentó conductora de “Magaly TV: La Firme”.

VIDEO RECOMENDADO

Karla Tarazona llora en vivo y revela que sus hijos se sentarán ante un juez por Leonard León

La conductora aseguró que sus hijos se ponen mal cuando ven al cantante de cumbia