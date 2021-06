Pamela Franco se pronunció antes las cámaras de “América Hoy” sobre la polémica que se ha generado luego que Christian Domínguez le pidiera públicamente a su expareja, la bailarina Isabel Acevedo, que deje de mencionarlo para “facturar”.

En referencia a la popular ‘Chabelita’, Franco sostuvo que para ella ‘la cosa está clara’ y que solo habla del ‘Wachimán’ para generar dinero. “Bien malcriados son. He visto el programa, siempre lo veo, está clara la cosa hay que trabajar, hay que generar. Pero yo creo que más allá de todo debe haber un respeto”, comentó al inicio de la entrevista.

Asimismo, Pamela cuestionó que Christian Domínguez en su momento no haya aclarado las cosas con Isabel Acevedo. “Por no aclarar las cosas desde el primer momento (le pasa eso). Cuando ya lo quieres aclarar después ya fue, la gente no le da la importancia que debió haber tenido. Le dije ‘se te fue, cuando lo quisiste hacer ya no era’ y aquí están los resultados. Aquí está su ‘mostrito’”, continúo.

Por otro lado, la participante del “El Artista del Año” se pronunció sobre la controversia que generó Isabel al declararse “madre soltera” de su mascota en común con Christian Domínguez.

“Acá no tiene que ver la mascotita porque el que la tiene, lo ama, pero traerlo al set a una mascota que sabe que lo van a relacionar con Christian Domínguez, no pues”, dijo. “Ella sabe que tiene que trabajar y esto genera. Si ella no habla de Christian no va a rebotar”, finalizó Pamela Franco.

