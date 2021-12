Pocos días después de celebrar su segundo año de relación con Christian Domínguez, Pamela Franco sorprendió al admitir en el programa “Amor y Fuego” que no pone las manos al fuego por su pareja y padre de su hija.

Tras recordar que el cumbiambero ha sido acusado de ser infiel varias veces, Rodrigo González le preguntó a la vocalista de la agrupación “Puro Sentimiento” respecto a la confianza que siente por su pareja, y la respuesta de la artista desató risas en el set.

“Si ustedes se refieren a la confianza de que yo voy a meter las manos al fuego por él, yo creo que es malo decir algo así cuando uno nunca sabe. (…) Yo no estoy diciendo que a mí no me vaya a engañar. Yo no sé lo que Christian pueda sentir mañana o pasado, yo no meto las manos al fuego”, respondió Pamela Franco.

La exintegrante de “Alma Bella” también aclaró que no vive “traumada” por el pasado de Domínguez, y reiteró que actualmente se encuentra tranquila, feliz y enfocada totalmente en su familia. “Yo lo amo. Yo estoy enamorada, es el padre de mi hija. Puedo decir que es el amor de mi vida, porque me dio la felicidad más grande”, añadió.

La cantante también sostuvo en el programa de espectáculos que, desde que inició su relación con el intérprete de “Mi estrella”, nunca ha sentido desconfianza de él.

“A mí también me han engañado, pero si yo voy a estar con alguien para estar traumada, prefiero estar sola”, sentenció.

