La cantante Pamela Franco se viene esforzando para encontrar regularidad en cada gala de “El artista del año”; sin embargo, no es ajena a lo que sucede con sus compañeros de programa Diego Val y Milett Figueroa.

En recientes declaraciones recogidas por la producción del programa, la cantante y pareja de Christian Domínguez envió un consejo a Milett Figueroa luego que se conociera que Diego Val habría pasado el fin de semana con la modelo argentina Macarena Gastaldo.

“Ellos ya se conocían antes y trabajar juntos los unió un poco, pero llegó su refuerzo, Macarena, y esto los separó... La gala pasada vi a Milett un poco fría, creo que ella ya ha visto algunos movimientos por ahí”, dijo Franco.

“Dieguito es muy chévere, me cae muy bien, creo que él está paz y amor con todos, pero le aconsejo comprar flores solo para una chica, no va a estar por acá y por allá. Y a Milett le aconsejo que mire bien, que no se equivoque. Yo creo que a Diego esta semana lo van a tratar con indiferencia”, añadió.

Por otro lado, Pamela Franco se refirió a la ausencia de Christian Domínguez como invitado de “El artista del año”, ya que en las primeras semanas se le veía acompañando a su pareja junto a su bebé.

“Me lleva y me trae, pero estamos tratando de cuidar más a la bebe, no podemos exponerla tanto, así que él se queda en casa con ella... Christian canta, baila y actúa, es un gran refuerzo. Además, para mí, él es un excelente compañero”, precisó.

VIDEO RECOMENDADO

Diego Val confirmó beso con Macarena Gastaldo