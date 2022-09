Pamela Franco negó que haya salido a opinar respecto a la polémica separación de Karla Tarazona y Rafael Fernández para promocionar su carrera musical, tal y como lo dio a entender días atrás Magaly Medina en su programa que conduce por ATV.

La cantante manifestó que viene trabajando en su proyecto musical desde meses atrás. “Nada que ver, este proyecto lo vengo trabajando hace unos meses , ya teníamos programado mi lanzamiento y se viene a cruzar. La verdad me incomoda y molesta porque programas como ese dan a pensar al público eso (que se quiere colgar) y hay personas que se dejan llevar. Es una pena, pero ya hablé, dije lo que sentía, ya no quiero opinar nada. Ese tema que lo solucionen los involucrados porque yo tengo que ocuparme de mi familia y mi carrera”, dijo en una entrevista con el diario Trome.

Asimismo, la cantante comentó que tanto ella como Christian Domínguez se mantendrán al margen de la polémica luego que la misma Tarazona saliera a decir que ellos no tenían nada que ver en sus problemas maritales.

“Con Christian también conversamos y preferimos mantenernos al margen. Hay personas que (me dejan) como si fuera una aprovechada o no importara mi trabajo, y no saben lo que me está costando salir como solista. No necesito de nadie para colgarme y estas cosas negativas lo único que hacen en mi carrera musical es mancharme, es algo negativo”, puntualizó.

Franco reconoció que probablemente le seguirán consultando respecto al tema; sin embargo, aclaró que ella no tiene nada por decir. “Entiendo que es un tema mediático y van a hablarlo, pero lo más sano es mantenerme al margen, seguramente me preguntarán, pero ya no tengo nada que decir”, terminó.

