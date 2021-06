Pamela Franco manifestó sentirse emocionada tras haber asegurado su pase a la final de “El artista del año”. Además, la cantante habló del rol importante que cumplió Christian Domínguez durante su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

“Estoy emocionada y ansiosa. Cuando recién ingresé al programa había dado a luz hace poco, luego del embarazo me sentía en desventaja, conforme pasaban las galas mi pensamiento cambió”, comentó al diario El Popular.

Franco reveló que fue Domínguez quien la animó a que diga que sí al reto de competir en la pista de “El artista del año”. “Él es culpable que yo esté ahí, me dio el empujón para decir sí a este gran reto. Me ayudó un montón, sin su apoyo no lo hubiera conseguido”, narró.

Por otro lado, la cantante de cumbia habló del buen momento que vive al lado del padre de su hija. “Es la parte bonita del amor, no solo somos pareja, también somos amigos, nos apoyamos, es mi crítico que me ayuda a crecer, es mi compañero en todo”, dijo.

Incluso, bromeó con que festejará cuando cumpla tres años con el líder de “Gran Orquesta Internacional”.

“Yo soy realista, todos hemos pasado experiencias, no puedo hablar de la vida pasada, no soy nadie para criticarlo, yo vivo del presente. Lo que es para mí, será para mí, cuando dicen después de los tres años lo tomo como chiste. Es más, he jugado con eso, le he dicho a Christian si llegamos a los tres años hacemos fiesta y lo hacemos público”, añadió.

La artista nacional dijo que no es niñera de nadie y que prefiere confiar en su pareja. “No, imagínate, eso no sería vida, estar pendiente siempre de la pareja. Yo confío en él, pero si él se quiere ir, se va. El que te quiere engañar te engaña así lo cuides. Yo no soy niñera, eso no”, acotó.

