Tras varias semanas de especulaciones Pamela Franco y Christian Domínguez confirmaron que están esperando su primer bebé juntos. A través de sus respectivas cuentas de Instagram hicieron el anuncio.

El mensaje estuvo acompañado con una fotos donde la pareja aparece abrazada, mostrando la ecografía de su bebé. La integrante de “Alma Bella” manifestó que la noticia llega después de que falleciera su madre, hace solo algunos meses.

“Después de perder el motivo de mi vida gracias a Dios llega la bendición más grande, es inexplicable lo q siento... lo deseamos tanto, le pedimos a Dios con todo el corazón y él nos escuchó... sus tiempos son perfecto. Ahora puedo decir que soy muy feliz, tanto que no me cabe el pecho”, escribió la Franco.

Y agregó: “Ahora puedo decir q soy muy feliz, tanto q no me cabe el pecho... Mi felicidad no es completa por q no estas tu mami, pero se siempre estarás acompañándome y sobre todo guiándome Te Amo”.

Por su parte, el cantante de cumbia también compartió la misma fotografía, pero con un mensaje diferente al de su pareja. Christian Domínguez señaló que espera con ansias a su bebé y agradeció a Dios por bendecirlo con la llegada de un nuevo integrante a su familia.

“Te deseamos tanto, te esperábamos con muchas ansias, rezamos mucho por ti para que bendigas nuestras vidas, nuestra familia... No sabes aun lo que significas para tus papitos, te amaremos tanto pero tanto... La familia entera está muy feliz con tu llegada, cambiaste nuestras vidas, prioridades y empezamos a sentir un amor incondicional”, escribió en la leyenda Christian.

Este es el primer hijo de Pamela Franco, mientras que para Christian Domínguez sería el tercero, pues ya tiene una hija con su exesposa Melanie Martínez y un pequeño con la animadora Karla Tarazona.

