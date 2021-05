Alejada de los escándalos, pero más talentosa y segura de sí misma, la cantante Pamela Pardo, uno de los personajes más mediáticos de nuestra farándula, regresa a los escenarios con una nueva performance y se lanza como solista.

“Voy a olvidar” y “Ojalá que no puedas” son los títulos de las canciones que ha estrenado la joven cantante, quien además reveló que está a punto de sacar su nuevo videoclip con lo que piensa romper en esta temporada 2021.

“Estoy muy feliz porque estoy de vuelta para mostrar mi música. No es que estuve de para ni me había retirado, pero me mantuve perfil bajo. Además, la pandemia nos golpeó a todos y ahora estoy aquí con fuerza. Pronto les anunciaré más novedades en mi carrera”, declaró emocionada Pardo.

Pamela Pardo tiene una larga trayectoria y antes de decidir convertirse en solista, su carrera transcurrió por grupos como La Elite del Callao, Diosa del Ritmo, Hermanos Silva, Son del Puerto, Bella Bella, entre otras destacadas agrupaciones nacionales.

Sobre las polémicas que protagonizó en el pasado -pues fue acusada de meterse en la relación que mantenían años atrás el cantante Marco Antonio Guerrero y Leysi Suárez- la artista asegura que ha madurado y el tema ya fue aclarado.

“Eso fue parte del pasado. Yo no fui la manzana de la discordia. Para mí, eso está zanjado, ya estoy en otra etapa de mi vida, más madura”, aseguró.

