‘Pancho’ Rodríguez se pronunció a través de un comunicado luego que el programa “Amor y Fuego” dio a conocer que el chileno fue impedido de ingresar al Perú.

“Ante la exposición que está teniendo mi caso en los medios de comunicación, siento la necesidad para evitar que se tergiverse lo sucedido, por respeto a mi familia, seguidores y público en general, dar a conocer mi versión de los hechos”, dijo el exintegrante de “Esto es guerra” al inicio de su comunicado.

El modelo chileno indicó que los hechos sí ocurrieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando intentaba pisar suelo peruano y que fue impedido de ingresar al país porque se encuentra en aleta roja.

“El domingo último, posterior a la celebración del año nuevo en Chile, en circunstancias que me encontraba en el Aeropuerto Jorge Chávez, para poder entrar nuevamente al Perú- en compañía de mi hija menor de 9 años- me fue comunicado por el funcionario a cargo que no podría hacer ingreso al Perú, ya que el sistema arroja una ‘alerta’”, explicó.

Según indicó el propio ‘Pancho’, él tiene una infracción por haber incumplido con las normas de bioseguridad en medio de la pandemia del coronavirus. Esta multa fue cuando el modelo asistió a una reunión en pleno toque de queda por el cumpleaños de la salsera Yahaira Plasencia, el pasado abril en el distrito de Cieneguilla.

“En Migraciones, aún se encuentra pendiente de resolver un recurso de apelación, respecto de una infracción administrativa, más no de un delito, consistente en la salida obligatoria del país por cinco años, que se me impuso, por el incidente mediático en el que me vi involucrado hace un tiempo atrás. Hecho por el cual sigo profundamente arrepentido y, por el cual ya pedí disculpas públicas, sumado a ello, el pago efectivo de una multa”, aseveró.

