La mamá de Paolo Guerrero y exsuegra de Alondra García Miró, Doña Peta, reapareció para las cámaras del programa En Boca de todos luego de los escándalos en los que se han visto envueltos sus dos hijos.

Doña Peta fue consultada por la modelo peruana Alondra García Miró y la relación que mantiene con ella pese a la separación de su hijo. En anteriores oportunidades, Alondra y Doña Peta seguían en constante comunicación, se visitaban y eran vistas, pero esta vez todo ha cambiado.

La mamá del ‘depredador’ señaló que Alondra ya no la busca, ni la llama y hasta se mostró resentida por este distanciamiento con la modelo a la que consideraba como una hija más.

Doña Peta no sabe nada de Alondra

“No sé (nada de los proyectos de Alondra) porque no he hablado con ella”, confesó Doña Peta, Cuando el reportero envió un mensaje a la modelo para que llame a la mamá de Paolo, ella misma y evidentemente incómoda dijo: “no, no (que no me llame)”.

“A nadie se le obliga a nada. El que quiere a la persona y tiene voluntad, llama. ¿Para qué vas a implorar que te llamen?”, agregó la señora sobre la popular Alito.

Como se sabe, Doña Peta siempre defendió a Alondra García Miró y hasta se rumoreó que ella fue la que unió nuevamente a su hijo Paolo Guerrero con la modelo y ex chica reality.

Doña Peta habla de Alondra García Miró