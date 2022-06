Nicole Pérez se comunicó con una reportera del programa “Amor y Fuego” para aclarar que no tiene un acercamiento sentimental con el futbolista Paolo Guerrero.

La relacionista pública explicó que solo se tomó una fotografía con el deportista peruano porque era un cliente famoso a quien atendía con amabilidad.

“Soy la directora de relaciones públicas para una marca muy grande en Miami. Parte de mi trabajo es recibir celebridades y VIPs, donde me aseguro de que la pasen bien y que recomienden nuestros otros restaurantes y proyectos”, señaló para el programa de Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.

“Paolo (Guerrero) solo fue uno más de ellos (de sus clientes). Yo estuve en Denver como parte de un viaje de la compañía y no con Paolo (Guerrero). Estuve con un grupo totalmente diferente y en una ciudad diferente también. Solo somos amigos como él mismo declaró, yo lo ayudé para hacer unas reservas en Miami”, dijo.

Finalmente, Nicole Pérez espera que su foto con Guerrero no perjudique la imagen del famoso deportista: “Estoy confundida porque tengo muchas fotos con distintas celebridades y nunca me habían envuelto en un escándalo tan grande. Además se refieren a mí como influencer dominicana y soy una persona profesional. Me apena mucho por Paolo, él siempre fue muy respetuoso y si esto fue así conmigo, yo no me imagino cómo será la presión y los comentarios hacia él”, concluyó.

Paolo Guerrero junto a Nicole Pérez. (Foto: @nicolemp/@guerrero9).

