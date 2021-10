Álvaro Osorio, papá del cantante colombiano J Balvin, salió al frente para defender a su hijo de las críticas que ha recibido por parte de René Pérez, conocido popularmente como Residente.

La polémica surgió luego que el intérprete de “Qué Más Pues?” pidiera hacer un boicot a Latin Grammy 2021. La solicitud del colombiano generó no solo reacciones entre sus fanáticos, sino también la de algunos artistas, siendo la de Residente una de las respuestas más virales, ya que comparó su música con un “carrito de hot dog”.

“Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces no ibas a los Grammy. Pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio. Pero como de las 13 nominaciones te ganaste un solo Grammy, ahora vuelve el boicot”, dijo Residente en un video que luego borró de sus redes sociales.

“Te explico pa’ que entiendas: tu música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin”, añadió.

Frente a estos comentarios que generaron gran eco, el padre de J Balvin recurrió a su cuenta de Instagram para compartir un extenso mensaje en el enfatizó que la música “es amistad y respeto”.

“¿A quién no le gusta? El mundo entero disfruta los hot dogs. La música es luz para las sombras. La música es paz y no controversia. La música es amistad y respeto a la diferencia”, inició en su mensaje Álvaro Osorio, el que fue acompañado con unos fotomontajes de su hijo atendiendo un puesto de hot dog.

Asimismo, el padre del colombiano le otorgó a su hijo el título de “Rey de los hot dogs” y se refirió directamente hacía René. “Bienvenido René a la luz. Vender perritos es un trabajo digno. Son millones en el mundo. Josecito muy agradecido porque ya está maquinando ampliar su negocio de hot dogs, se llamará la cadena del perro loco. Amigos de todos, disfrutemos con alegría la vida que es tan cortica”. Y además, recordó que los perritos caliente son de la calle, como la música urbana.

