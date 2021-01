Giovanni Suárez, recordado por su papel de Benito en ‘Pasión de gavilanes’, tuvo en 2020 uno de sus peores momentos de su vida al contagiarse de COVID-19. El actor colombiano tuvo que luchar por su vida para superar la enfermad que golpea al mundo desde inicios del año pasado hasta la actualidad.

Aunque con el paso de los años, su vida en la televisión no fue muy activa, Giovanni Suárez tuvo que afrontar situaciones muy difíciles, siendo la más complicada la que vivió en 2020, cuando dio positivo a coronavirus. Este mal lo llevó a estar postrado en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Bogotá, donde permaneció incomunicado recibiendo asistencia médica, pues no tenía el mejor parte médico por las complicaciones que se le habían presentado.

“Estoy muy enfermo, di positivo para COVID-19 y no estoy saturando nada. En estos momentos me van a meter a la UCI, quedo totalmente incomunicado. Le pido a mis fans, a mis amigos y a los que me quieren que me pongan en sus cadenas de oración para que pueda salir de esta, por favor”, escribió entonces el actor colombiano. Por fortuna, pudo vencer al virus; eso sí, reconoce que no olvidará que estuvo al borde de la muerte por culpa del coronavirus.

Giovanni Suárez estuvo postrado en una cama de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de una clínica de Bogotá, donde permaneció incomunicado recibiendo asistencia médica (Foto: Instagram/Giovanni Suárez)

EL TERRIBLE TESTIMONIO GIOVANNI SUÁREZ TRAS SOBREVIVIR AL COVID-19

Giovanni Suárez pasó terribles momentos y llegó a pensar que no superaría la enfermedad. En uno de sus relatos señala: “Fueron 15 días terribles en donde yo sí pensé que me iba a morir. Yo alcancé a despedirme de mi hija mayor, le dije que tranquila, que si yo me iba, me iba completamente dormido porque no iba a sentir nada. Eran más las probabilidades de morir que de vivir”.

Luego de superar el COVID-19, el actor ha contado en más de una entrevista lo que vivió en esos momentos difíciles. Por ejemplo, en una entrevista a Día a Día reveló que le pidió a Dios que cogiera su mano y no lo abandone, pues ya los médicos no tenían noticias alentadoras para él. “Para mí ya nadie daba nada, ya estaban todo el tiempo para entubarme, pero gracias al Señor y a sus oraciones, estoy aquí”, dijo.

Suárez también ha utilizado sus redes sociales para mandar mensajes de agradecimiento a quienes estuvieron con él durante la enfermedad. “Viví momentos muy tristes, de demasiada depresión, momentos que pensé que ya no daba más. Hasta ahora me puedo sentar y medio respirar, fueron momentos muy tristes cuando estaba boca abajo”, dijo en su cuenta de Instagram.

“Hoy estoy aquí porque todos los médicos y todas las enfermeras son un amor. Gracias por tantísimo amor, no merezco tanto amor de ustedes. Gracias por tanto cariño. Gracias por todos mis compañeros de la novela, han estado pendientes, me llaman todo el tiempo”, finalizó.

Ahora más que nunca Giovanni sabe que no se puede bajar la guardia, pues debe continuar con todos los cuidados pero ahora en casa, debido a que sus pulmones no han quedado del todo bien, ya que el virus fue muy fuerte en su organismo.