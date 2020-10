Patricia Barreto celebró en su cuenta de Instagram que la película “No me digas solterona” ya llegó a Netflix. La actriz mostró su emoción en sus redes sociales ante dicho estreno.

“No me digas solterona ya se encuentra desde el día de hoy en Netflix para que todos podamos disfrutarla nuevamente”, señaló.

“Ahora en varios idiomas y traspasando fronteras. De aquí a un paso que me vean Greta Grewing, Michell Gondry y las hermanas Wachowski”, agregó la actriz.

Del mismo modo, Barreto agradeció al equipo de producción y directora de la cinta, Ani Alva. Además, dejó en claro que la película tendrá una segunda parte. “Y aguanten batería para la 2. Que está espectacular”, colocó en los comentarios.

Fue al directora de “No me digas solterona”, Alva Helfer, quien dio la noticia en sus redes sociales. “Obviamente no es una decisión, ellos deciden si quieren tu película o no. Ya les puedo develar esto y estoy muy feliz. Los invito a verla a quienes no la vieron y a los que ya la vieron, tienen una oportunidad ahí”, comentó.

