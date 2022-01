La actriz Patricia Barreto sorprendió al revelar que previo a que inicie la pandemia de coronavirus decidió ponerle fin a su matrimonio con el actor y productor de cine Joaquín Vargas, tras casi nueve años de relación y siete años de casados.

La protagonista de la nueva serie “Maricucha” contó que luego de divorciarse volvió a la casa de su madre, donde permaneció durante dos años.

“No, me divorcié antes. Es más, cuando llegó la pandemia estaba en un buen lugar, estaba en la casa de mi madre, el mejor lugar del mundo. Entonces, viví esos dos años junto con mi mamá. Me hice mucho más sólida con mi columna familiar y vertebral, y me puse a entrenar. Vengo de una formación bastante corporal y circense, mi mamá tuvo estructura de circo, entonces pasé un año entrenando, enfocando toda mi energía en trabajar físicamente mi cuerpo para estar preparada para lo que venga, y estar en la casa de mi mamá, mejor lugar no pudo ser, me sentí protegida, cuidada y con el amor familiar”, explicó al diario Trome.

Barreto también se refirió a cómo se recuperó emocionalmente tras su divorcio.

“Es algo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, siento que soy una persona bastante resiliente, tengo bastante fortaleza, tengo mucha fe, creo en Dios y llevo evidentemente terapia psicológica, desde hace un par de semanas, pero la estoy llevando por la carga laboral porque ahí necesitamos equilibrar. Yo tengo una espiritualidad que trabajo constantemente, me enfoco muchísimo en mi trabajo, tengo una familia maravillosa y terapia psicológica, es un combo completo. Siento que tienen que estar en la canasta básica familiar: comida, trabajo y salud mental porque si realmente enfocamos nuestro futuro en realizarnos profesionalmente o en expectativas que nosotros mismos no llenamos, no pensamos en el presente y en nuestra estabilidad, no vamos a ser felices nunca”, contó.

Por otro lado, la artista se refirió a “Maricucha”, la nueva serie que protagoniza y que se estrenará este lunes 10 de diciembre por la pantalla de América Televisión.

“Estoy emocionada, es un protagónico que llega en un buen momento de mi carrera. Estoy muy contenta, consciente del momento que estoy viviendo y me encanta”, dijo sobre su nuevo protagónico.

“Maricucha es una chica de provincia que viene a la capital a estudiar fisioterapia, pero tiene un talento que es la cocina. Entonces, ella emplea todos sus recursos para salir adelante. Es sumamente positiva, tiene como muchas ganas de ayudar a todo el mundo, a veces se mete en problemas, pero los resuelve con mucho humor. Es una chica que no se deja ‘pisar el poncho’, pero también es bastante noble y real”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

Francisca Aronsson se divierte haciendo Tik Toks con Albert Salazar

La actriz Francisca Aronsson demostró que tiene una gran relación amical con el actor Albert Salazar, con quien comparte roles en la serie de televisión ‘El Internado: Las cumbres’, que se estrenó el pasado 19 de febrero por Amazon Prime.