El programa “Estás en todas” entrevistó a Patricio Parodi para conocer qué es lo que más le incomoda de la gente y su respuesta dio qué hablar. El integrante de “Esto es Guerra” dijo que no está de acuerdo con que las personas se metan en su vida privada, pese a que es una figura pública.

“Me llega cuando la gente se mete en temas que no le incumben. Ellos creen que, porque uno es público, tienen en el derecho de meterse hasta el cuarto”, cuestionó el chico reality.

‘Pato’ Parodi también se refirió al precio de la fama que le ha tocado pagar como ser constantemente abordado por los medios de espectáculos.

“Entiendo que somos figuras públicas, pero si quieren hacer su trabajo de investigación, pueden averiguar dónde está esa persona y vas y le pones el micro y le haces las preguntas. La verdad es que ya estoy hostigado de eso, cansado, es una violación a mis derechos privados mi derecho a la intimidad”, continuó criticando el capitán de los “Guerreros”.

Aunque dijo que está en contra que sus detractores se metan en su vida íntima desde hace 9 años, Parodi finalmente aseguró que estas críticas no le afectan en lo absoluto.

“En este mundo estamos expuestos a muchos opinólogos, Muchas cosas que ya pasan de la línea, yo estoy bañado en aceite y por eso no le paro balón, no contesto lo que no quiero contestar y hablo lo que quiero hablar y punto”, sentenció.

Recordemos que tras la difusión del ampay entre Patricio Parodi y Luciana Fuster, ambos chicos realitys han denunciado ser víctimas de acoso por parte de los medios de comunicación.

