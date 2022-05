El integrante de ‘Esto es guerra’, Patricio Parodi, se animó a confesar que tuvo que esforzarse para conquistar el corazón de la combatiente Luciana Fuster, con quien lleva más de cuatro meses de relación.

Así lo reveló durante la secuencia ‘Aló Lu’ del programa ‘En boca de todos’. El capitán de los guerreros se presentó junto a Luciana Fuster y contestaron diversas preguntas curiosas de sus compañeros. Y una de ellas fue, ¿cómo conquistaste el corazón de Luciana?

“Creo que ser yo, simplemente soy yo... Lo que sí es que Lu es una persona muy engreída, entonces me fue un poco difícil conquistarla al comienzo, pero lo logré”, señaló Patricio Parodi algo nervioso.

“En verdad digo que Lu es una chica engreída, le gustaba que sea detallista, que trate de conquistarla día a día y lo tuve que hacer”, agregó el guerrero.

Por su lado, Luciana Fuster confirmó que Patricio se esforzó por conquistarla y reconoció que es algo engreída, pero porque le gusta que sean detallista con ella.

“Es que me gusta que todo sea paso a paso, todo lento, pero seguro. Acepta que soy engreída, pero no estoy reclamando, sino que me gusta que me engrían, que me den mi espacio, que me den tiempo, amor. Creo que es lo que cualquiera busca”, añadió la combatiente.

Patricio Parodi cuenta cómo conquistó a Luciana Fuster

