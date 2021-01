La actriz Patricia Navidad ha decidido romper su silencio luego que Twitter decidiera suspender de forma indefinida su cuenta oficial por sus polémicos comentarios sobre la pandemia de la COVID-19.

Ahora, a través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video en el que aparece con su mascota en el aeropuerto y sin mascarilla. Junto al clip escribió un extenso mensaje aclarando lo que piensa.

“¡LA MENTIRA NO SE CENSURA, SÓLO LA VERDAD SUFRE DE CENSURA Y NO SE DEBERÍA FESTEJAR! La censura viene fuerte y en contra de todos los que no obedezcan o traten de pensar por sí mismos, los que hoy están felices por el recorte de derechos y libertades de algunos de nosotros, mañana llorarán por los mismos motivos y quizá lo padezcan de peor manera”, escribió al inicio de su post.

“Lo que se aproxima para el mundo es una hecatombe en contra de la humanidad, una dictadura tiránica y cruel por medio de la tecnología y digitalización. Difícilmente la humanidad será libre ya que la libertad significa despertar a la conciencia y ser responsables y la mayoría de las personas temen a la responsabilidad, disfrutan del confort y la comodidad de no pensar, de evadir, señalar y culpar a los demás de sus propias irresponsabilidades”, añadió en su extenso mensaje.

Asimismo, Paty Navidad aprovechó su publicación para agradecer a sus seguidores y responder a sus críticos. “No tengan miedo a pensar y cuestionar. ¡DESPIERTEN! ¡VIVA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DIVERSIDAD DE PENSAMIENTO! ¡DEFENDAMOS NUESTROS DERECHOS, LIBERTADES Y DIGNIDAD HUMANA! ¡DIOS LOS COLME DE LUZ Y BENDICIONES!”, escribió.

“Cada quién da lo que tiene en su corazón, quienes sólo saben insultar y agredir, es porque eso es lo único que poseen en su interior... De lo que en el corazón abunda, habla la boca. AMEN... sin tilde”, agregó.

