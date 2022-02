La empresaria e influencer, Paula Manzanal estaría en la dulce espera, según reveló, en su última edición el programa de espectáculos ‘Amor y fuego’. No solo eso. Ahora protagoniza un trío amoroso que la deja muy mal parada.

Según el espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, la actual pareja de Manzanal, llamado Christian habría estado saliendo al mismo tiempo, con ella y con una joven española Khalida, la que denunció los engaños del joven en ‘Amor y fuego’.

Khalida mostró un correo que le envió Paula Manzanal asegurando que es pareja de Christian y que está esperando un hijo de él. “Hola Khalida, no entiendo por qué sigues buscando a Christian? Y llamando a todos sus amigos para saber de él. Te voy a pedir por favor que respetes mi relación. Él y yo estamos esperando un bebé, no sé si ya te habrá contado, pero espero que me entiendas”, se lee en el mensaje.

Lo peor no fue eso. Christian aseguró a Khalida que solo estaría saliendo con Paula Manzanal para hacerse conocido y salir en televisión. Incluso la tildó de prostituta y pidió a la joven española que lo perdone.

Nada más hace unos días, Paula Manzanal publicó una fotografía junto a Christian e incluso contó en el programa ‘América hoy’ que él le habría regalado un BMW como muestra de su amor.

