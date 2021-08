Luego que Paula Manzanal señaló públicamente que Jossmery Toledo no es una “chica fina”, la expolicía se comunicó con el programa “Amor y Fuego” para dar su descargo.

En comunicación con el programa de entretenimiento, la influencer dijo estar contenta de que haya sido excluida de las ‘Chicas Tulum’.

“Yo estoy contenta que no me digan ‘Chica Tulum’ porque sé a donde me van a meter, a que saco me van a meter”, dijo Toledo en el espacio conducido por Rodrigo González ‘Peluchín’.

Además, Jossmery Toledo descartó que ella esté buscando una pareja sentimental con dinero: “Es más, todos mis ex (parejas) eran ‘misios’... No entiendo por qué voy a estar con chicos millonarios”.

“¡Ay Paula! Para empezar, la que se mete con gente de plata eres tú y no yo. No me he metido con algún millonario, no me interesa el dinero. A mí me interesa cómo es la persona y ella es la que me decía ‘ay amiga cuándo vamos a viajar a Europa para presentarte a mis amigos millonarios’”, contó.

Finalmente, el conductor Rodrigo González ‘Peluchín’ se animó a darle un consejo a Toledo sobre su ingreso al mundo televisivo.

“Tú eres una chica que vive en su barrio, que tiene amigas de siempre, que quiere a la gente por lo que es... Ellas son chicas advenedizas que han ido viendo como se mueven, a quiénes se pegan, que hombre consiguen... Lejos de beneficiarte que te vinculen a ellas, tienes la belleza suficiente para demostrarle al público tu permanencia, que juntarte con gente que al final te estás dando cuenta te está perjudicando y te están metiendo en un mismo saco. Qué bueno que no seas parte de las ‘Chicas Tulum’, si para eso hay que dejar de ser fina, quédate ahí... Si te hacen a un lado, lejos de perjudicarte, te beneficia”, sentenció.

