La modelo Paula Manzanal fue nuevamente invitada al programa “América Hoy” para hablar de su participación en “Reinas del show” y revelar detalles poco conocidos de sus pasadas relaciones con Fabio Agostini e Ignacio Baladán.

Durante el segmento “Pregunta o Reto”, la modelo no pudo evitar soltar una carcajada y sonrojarse cuando le preguntaron: “¿De quién te enamoraste más de Fabio Agostini o de Ignacio Baladán?”.

Sin embargo, la sorpresa de todos se dio con su respuesta, ya que reconoció que estuvo más enamorada del modelo uruguayo. “Que feo que lo comparen con el otro, pero sí, es que también duró más con él, pues con Ignacio duré más tiempo”, manifestó.

“Le guardo un cariño y ya está, pero nada más”, añadió Manzanal, entre risas, luego que la conductora Melissa Paredes le preguntara si todavía sigue queriendo al integrante de “Esto es guerra”.

Por otro lado, Paula Manzanal también habló sobre Fabio Agostini y las recientes imágenes en las que su expareja luce muy cariñoso con una amiga llamada Isabella, con quien compartió diversos videos en la playa Anfi del Mar, España.

“Sí, había escuchado de esta amiga, es su mejor amiga de hace años. No me parece una competencia para nada... No me parece competencia, cero, nada”, señaló Manzanal sobre las imágenes.

“Por otro lado, ya no estamos juntos. Ayer hablamos, me llamó y hoy me publicó para que voten por mí que estoy sentenciada (en ‘Reinas del show’). Tenemos una buena relación”, agregó la modelo.

