Paula Manzanal aclaró que ‘Pancho’ Rodríguez es solo su amigo, luego que el programa “Amor y Fuego” difundió un video de la modelo saliendo del departamento del chileno en el horario de la mañana y encapuchada.

Tras su regreso a Lima, un reportero de “Amor y Fuego” conversó con Manzanal en el aeropuerto y la influencer aclaró que el integrante de “Esto es guerra” es solo un amigo.

“De qué se sorprenden si ‘Panchito’ siempre ha sido mi amigo... Yo no duermo con él, solo somos amigos”, explicó Paula Manzanal.

“Nunca me he ocultado porque él siempre ha sido mi amigo desde hace años. Son 15 años que lo conozco”, añadió.

Además, Manzanal aclaró que ella no se quedó a dormir en casa de ‘Pancho’ Rodríguez. “Yo no me he quedado a dormir, mira bien tus imágenes... Es como mi familia, no puedo declarar porque me van a matar”, dijo.

VIDEO RECOMENDADO