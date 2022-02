Paula Manzanal ofreció una entrevista la noche del último jueves al programa “Magaly TV: La Firme” y se rehusó a confirmar si estaba embarazada, información que ella misma le envió a Khalida, la expareja de su novio, a través de unos mensajes.

“¿Pero tú has dicho públicamente, o le has dicho a ella, que estás esperando un hijo de tu novio ¿es eso cierto?”, le consultó Magaly Medina a la modelo, quien no quiso ratificar que estuviera embarazada y evitó hablar del tema.

“Es un tema que prefiero no tocarlo de momento. Al fin y al cabo si quiero tener hijos o no es un asunto mío. El tema aquí es la chica”, aseguró inicialmente.

“Prefiero no tocar ese tema en este momento, porque es mi vida privada y prefiero no hablar de eso. De todo lo demás lo que quieras”, dijo ante la insistencia de la ‘Urraca’.

Tras manifestar que a Christian Marco, el español que actualmente es su pareja, lo conoce hace dos años, reveló que recién hace cuatro meses es que iniciaron una relación sentimental.

Y sobre lo que supuestamente dijo de que estaba con ella para hacerse conocido, Manzanal aseguró que esa fue una “tontería” que idearon juntos para ver si lograban alejar a la expareja de su novio. “Lo único que queremos es que la chica nos deje en paz”, finalizó.





