Luego de un par de años alejado de la escena musical, Paulo Londra marca su regreso con el lanzamiento de su nuevo tema “Plan A” bajo el sello de Warner Music Latina. El tema y video oficial están disponibles en todas las plataformas digitales.

“Plan A”, escrita por Paulo Londra y producida por Federico Vindver y Hot Plug, muestra un lado musical del artista nunca antes visto, destacando aún más su versatilidad con una canción del género punk-rock.

Con este nuevo trabajo, Paulo Londra busca demostrar que sigue vigente en la industria musical. Siguiendo con la temática de la letra, el video rodado en Buenos Aires y dirigido por Facundo Ballve, muestra a Paulo en medio de un juego de baloncesto decidido a que la entrenadora lo seleccione para entrar a la cancha.

“Tenía muchas ganas de hacer algo nuevo para mí y me gusta mucho el rock y el punk; me imaginé un amor frustrado, cómo volver a las canchas y que no te pongan”, manifestó Paulo Londra a través de un comunicado.

“Plan A” llega días después del anuncio de la nueva asociación entre Paulo y Warner Music Latina, la cual se centrará en la expansión musical del artista y su contribución al género. Cabe señalar que desde su estreno, el videoclip ha conseguido más de 17 millones de reproducciones.

El artista argentino que comenzó su carrera en batallas de freestyle, se ha dado a conocer por su estilo único y su destreza lírica, atravesando su país natal e incursionando en los mercados de habla hispana y americano. Su álbum debut, “Homerun”, lanzado en el 2019 obtuvo más de 1 billón de reproducciones durante su mes de lanzamiento

VIDEO RECOMENDADO

Oscar 2022: la lista de nominadas a mejor película, curiosidades y dónde verlas vía streaming

Los premios Oscar 2022 están cada vez más cerca, generando expectativa en el mundo del cine por las nominadas a mejor película. En este video te contamos algunas curiosidades en sus rodajes y dónde puedes verlas en streaming para que nos digas cuál es tu favorita.