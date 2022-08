El comediante Carlos Álvarez denunció que viene siendo víctima de amenazas de muerte y pidió garantías para su vida. Según explicó, esta situación surgió tras hacer una parodia de la primera dama Lilia Paredes y el presidente Pedro Castillo.

“Estás muerto”, “las llaves de tu departamento con vista al futuro ya casi están en tus manos”, “lo que no sabes Carlitos es que en estos días tendrá una sorpresa toda tu familia”, estos son algunos de los mensajes que recibió el artista.

Al sentirse amenazado, el actor decidió acercarse a la Prefectura de Lima y solicitar garantías para su vida y la de su familia. “Estoy en la Prefectura solicitando garantías para mi vida. Lamentablemente vía Internet, en las redes se han metido con mi familia, es una cobardía. No tengo miedo, pero tampoco voy a permitir que se metan con mi familia”, aseguró el artista.

“Les pido a estos ‘trolls’ que den la cara, yo siempre he hecho humor político y están atravesando la línea con amenazas a mi familia”, agregó.

Además, Álvarez denunció reglaje. “He denunciado reglaje porque en los exteriores de mi casa, siempre hay autos que dan vuelta. Llamo a serenazgo y salen volando. Esto sucede en horas de la noche, he notado que estas amenazas han aumentado desde que hice la parodia a la primera dama”, remarcó.

“Estas amenazas son contra mi integridad, mi vida. Me dicen que ya estoy muerto, se han metido con mi familia. En mi familia no hay ministros, congresistas ni funcionarios públicos. No manejan dinero del Estado, somos personas comunes y corrientes”, resaltó.

Finalmente, el artista nacional indicó que no pretende dejar de imitar a la primera dama Lilia Paredes y al presidente Pedro Castillo.

“Yo voy a seguir con la imitación de la primera dama, ahora salen más parientes involucrados. Yo solo quiero expresar mi punto de vista con humor. Y lo seguiré haciendo todos los sábados en ‘La vacuna del humor’, a las 10:20 p.m. por Willax TV”, concluyó.