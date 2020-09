El cantante de cumbia Pedro Loli se presentó en el programa “En Boca de tTodos” para estrenar su versión salsa del tema “Hawái”. Al finalizar su show, Ricardo Rondón lo felicitó por su profesionalismo, pues minutos antes de pararse en el set recibió la noticia de que su abuela falleció.

“Pedro Loli mañana estrena su videoclip de ’Hawai’ en versión salsa, pero sobre todo quiero aplaudir tu profesionalismo porque estás demostrando que eres completo, un artista responsable y tú sí tienes muy en claro que el show tiene que continuar porque hace minutos has recibido una complicada noticia”, dijo el conductor de televisión.

“Hubiera sido fácil que te hubieras ido del escenario. Yo sé que ella estará orgullosa porque amigos, hace pocos minutos, la abuelita de Pedro Loli dejó de existir. Sé lo duro que debe ser para ti amigo, te admiro”, añadió.

Ante el comentario de Rondón, el intérprete peruano no pudo evitar quebrarse y pese a que intentó emitir alguna palabra, no pudo. Maju Matilla intervino para dedicar unas emotivas palabras al cantante peruano e indicarle que no era necesario que dijera nada, pues todos entendían cómo se sentía.

“Es un momento complicado, lo sentimos mucho Pedrito. Era tu abuelita paterna, siempre compartías con ella, ella estaba en Huaraz, es una noticia demasiado triste. Yo sé que esto fue de un momento a otro y no queremos que hables porque estás super triste, quisiéramos abrazarte, pero sabes que estás en nuestros corazones”, agregó por su parte la exreina de belleza.

