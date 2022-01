Pedro Suárez Vértiz no suele ser ajeno a los temas que se convierten en virales en redes sociales, más aún cuando conoce a los protagonistas. Mediante su cuenta de Instagram, el músico reveló que conoce al padre que llamó la atención a un joven que no acató el toque de queda y que se refirió con calificativos despectivos contra personal de Serenazgo y la Policía Nacional del Perú.

A través de su cuenta de Instagram, el intérprete de “Cuando pienses en volver” manifestó su “orgullo” frente a la reacción del padre que le reclama airadamente a su hijo que respete a la autoridad.

“Querido Claudio, no tienes idea de cuán orgulloso estoy de ti. No solo por ser uno de los mejores ingenieros de sonido de toda Hispanoamérica (dicho por Miguel Ríos, Charly García, Foreigner, etc.), sino por tu excelente papel de padre con mi sobrino Stefano”, escribió el músico peruano.

“Aunque no lo vea desde que nació. No sabes los años que te has ahorrado en educación, y lo que ha ganado Stefano en madurez, con la viralización de los hechos. Dios siempre sabe lo que hace”, añadió Pedro Suarez Vértiz.

En otro momento de su publicación, el cantautor nacional señaló que, misteriosamente, no se han mostrado los videos de una presunta agresión de la que fue víctima el joven durante la intervención.

“Hubo una infame agresión verbal contra Serenazgo, si. Pero previamente hubo una infame agresión física contra tu hijo. La pateadura no justifica lo que vociferó el chico ni viceversa. Buenos días amigos y feliz lunes para todos”, puntualizó el cantante.

