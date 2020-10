Aliados es una de las bandas del rock peruano más importantes de inicios de este siglo. Con rapidez, la agrupación logró encajar varios éxitos en la radio y en el gusto popular de los fanáticos. Así se han mantenido hasta la fecha, en donde se puede resumir una exitosa carrera de tres discos e importantes alianzas con firmas, como la misma Sony Music.

Sin duda, el principal responsable de que Aliados siga manteniendo su vigencia es su fundador y vocalista, Pepe González, quien ha consolidado el espíritu de la banda gracias a su especial desenvolvimiento escénico, a su estilo de canto y al sentimiento en cada una de sus numerosas composiciones, las mismas que pronto formarán parte de un primer disco, en una nueva faceta como solista, pero siempre manteniendo su carrera en paralelo con Aliados.

“Desde que me inicié en la música compuse muchas canciones con letras muy personales, y no necesariamente para grabarlas con Aliados”, aseguró Pepe González en comunicado de prensa.

Actualmente, “Uno y uno es amar” de Pepe González forma parte de la banda sonora de la exitosa serie de América Televisión, “La otra orilla”, y ha pegado rápidamente en nuestro país y en Bolivia, donde también es emitida, siendo la primera producción filmada durante la pandemia, producida por Michelle Alexander y realizada por Del Barrio Producciones.

“Esta canción fue elegida como tema de la pareja protagonista, Patty y Sergio, quienes en la trama de la popular serie luchan, como la mayoría de peruanos, en medio de esta pandemia de miedo”, acotó el vocalista de Aliados.

Cabe resaltar que este tema da inicio a la carrera como solista de Pepe González, y estará próximamente incluido en su primer disco como solista.

Al ser un mensaje que induce a unir fuerzas, convocó a músicos que considera parte de su familia para grabarlo desde sus casas y compartir el video oficial con colegas como Marcello Motta (Amén), Juan Carlos Fernández (Río), Erick García (banda de Lucho Quequezana), Chayo Saldarriaga (We all toguether), junto a Omar Suárez (Coproductor del tema) y a Ricardo Zárate (ambos ex integrantes de Aliados y amigos de siempre).

VIDEO RECOMENDADO

Juan Carlos Rey de Castro y Nacho Di Marco protagonizan “Atrapados: Divorcio en cuarentena”

Juan Carlos Rey de Castro y Nacho Di Marco protagonizan “Atrapados: Divorcio en cuarentena”