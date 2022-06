El partido de repechaje Perú vs Australia ha concitado la atención del Perú entero y diversas figuras del espectáculo no han sido indiferentes. Todo lo contrario. No perdieron el tiempo y dejaron en sus redes sociales todos sus mejores deseos para llegar al Mundial de Fútbol Qatar 2022.

La protagonista de ‘Luz de Luna 2′, Mayella Lloylla; el conductor de televisión, Mathias Brivio; el mago Jesús Alzamora; el compositor, Gian Marco Zignago; el cantante de salsa, Josimar Fidel; el actor cómico, Carlitos Vilchez; el veterinario, Pancho Cavero; el conductor de televisión y actor, Gian Piero Díaz, entre otras figuras nacionales mostraron su amor por la camiseta balnquirroja.

“Hoy somos un solo ❤️ #ArribaPerú 🇵🇪💪🏾 hoy todos con la energía positiva 🫶#teamoperu #repechaje #peru”, escribió Mayella Lloylla.

“Que se haga victoria nuestra gratitud, Te daré la vida y cuando yo muera, Me uniré en la tierra, ¡Contigo Perú!, Te amo Perú ❤️🇵🇪. Gracias a cada uno de los que visten esa sagrada camiseta. Tiene a todo un país con ustedes. Vamos con todo por esa alegría que tanto necesitamos”; sostuvo Mathías Brivio.

“Hoy todos somos hinchada, con ilusión y con fuerza, el corazón se refuerza, la fiesta está asegurada. La garganta preparada, para gritar nuestros goles, la bandera y sus colores, se pintan en el gramado, ¡¡Perú lo tienes ganado!! “Equipo de mis amores🇵🇪”, animó Gian Marco Zignago.

