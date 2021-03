Con los años, el grupo Piso 21 ha logrado posicionarse en la preferencia de millones de seguidores en todo el mundo. A modo de agradecimiento por la acogida, la agrupación presentó su nuevo álbum “El amor en los tiempos del perreo”.

Luego del lanzamiento de sus discos “Piso 21” en el 2012 y “Ubuntu”, hace casi 3 años, la agrupación conformada por Dim, Pablito, El Profe y Lorduy, presentaron su tercera producción discográfica, álbum de 16 canciones en el que sus integrantes plasmaron su evolución musical.

Esta producción cuenta con lanzamientos que han sido parte del éxito de Piso 21, tales como: “Pa olvidarme de ella” ft. Christian Nodal, “Una Vida para recordar” ft. Myke Towers, “Mami” ft. Black Eyed Peas, “Dulcecitos” ft. Zion & Lennox, “Querida” ft. Feid y su más reciente hit “Más de la Una” ft. Maluma, quien volvió a unir su voz a sus ‘paisas’ cuatro años después de su primera colaboración.

A estos éxitos ya conocidos se suman tracks totalmente inéditos junto a figuras emergentes como Lalo Ebratt, Mabiland y Moncas de Colombia e importantes nombres del género urbano como De La Ghetto.

Por si no fuera suficiente, los integrantes de Piso 21 han decidido hacer un outside of the box con una idea pocas veces vista: a través del podcast titulado “Un Podcast en los Tiempos del Perreo”, una serie de episodios donde Dim, Pablito, El Profe y Lorduy, acercaran a sus fans a un mundo al que pocos tienen acceso y explicarán el proceso creativo que llevaron a cabo para la realización de este nuevo álbum.

Cabe señalar que el lanzamiento de “El Amor en los Tiempos del Perreo”, llega acompañado a la par con el estreno de un nuevo sencillo que lleva por nombre “Tan Bonita”, el cual cuenta con un videoclip filmado en la ciudad de Medellín y dirigido por la compañía 36 Grados, que busca exaltar la belleza femenina, dejando atrás todos los estereotipos.

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler de “The one”, lo nuevo de Netflix

Tráiler de "The One", serie de Netflix