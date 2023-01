En más de una ocasión se han visto casos de celebridades que no se pueden ni mirar o que se atacan públicamente por haber mantenido una relación con el mismo hombre. Felizmente este no es el caso y Katy Perry y Miranda Kerr están para romper estereotipos y demostrar que Orlando Bloom las unió para bien. Ambas posaron juntas en la alfombra roja del G’Day USA y la cantante ofreció un poderoso mensaje en honor de la expareja de su novio. Aquí los detalles.

El domingo 29 de enero se realizó la Gala de las Artes G’Day en Los Ángeles y la madre de Daisy Dove Bloom le entregó el premio honorífico de la jornada a la modelo.

Katy Perry subió al escenario para reconocer que podría resultar extraño que ella fuera la elegida para estar al lado de Miranda Kerr y decidió convertir la ocasión en una oportunidad para cambiar la mentalidad de muchos. No dudó en calificarla de “hermana” y agradecer por “nuestra familia moderna”.

El poderoso discurso sobre la sororidad de Katy Perry

“Puede que algunos estén confundidos de que sea yo la encargada de presentar a Miranda. Eso no encaja en el clásico relato de que las parejas y las exmujeres no pueden llevarse bien. Y es verdad, estoy segura de que hay gente a la que le encantaría vernos luchar en el barro. Pero estamos aquí para dar la batalla por el amor, porque Miranda es amor”, precisó en la primera parte de su discurso.

Ahí no quedó todo pues agregó que “el amor puede manifestarse en diversos tipos de familias, como bien saben. Y yo me siento muy orgullosa de mi vínculo con una mujer que vive su día a día con gracia y belleza. Doy gracias por nuestra familia moderna. Para mí, he ganado una hermana, una con la que me llevo muy bien y con la que estoy de acuerdo en todo”.

Miranda Kerr fue reconocida por su trabajo solidario y su compromiso con la defensa de los derechos de la mujer.

Katy Perry llegó sin Orlando Bloom a la gala, mientras que Miranda Kerr posó junto a su esposo Evan Spiegel. (Foto: Getty Images / Composición)

¿Qué une a Katy Perry y Miranda Kerr?

La estrella del pop mantiene una sólida relación con el actor Orlando Orlando Bloom y son padres de Daisy Dove de dos años. Por su parte, Miranda Kerr estuvo casada con él entre los años 2010 y 2013. Ambos tienen un hijo en común, Flynn (12).

La modelo está casada actualmente con Evan Spiegel, cofundador de la red social Snapchat y son padres de los pequeños Hart y Miles, de cuatro y tres años, respectivamente.

