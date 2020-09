Fue a inicios de los 90 que Gloria Trevi impactó a todos con su particular forma de ser. La irreverente muchacha tenía un look desenfrenado, así que ella siempre se mostraba con mucho maquillaje, las medias rotas, el pelo suelto, zapatos viejos y la cereza del pastel era que en cada una de sus presentaciones se arrastraba por los suelos.

Esta actitud rebelde hizo que el público la amara de forma inmediata y también, se volviera en la engreída de los diversos programas de televisión de México, Estados Unidos y América Latina. No cabe duda que “La trevi” se había hecho un espacio en el mundo de la música, así que cada álbum que lanzaba inmediatamente se convertía en todo un éxito.

Gloria Trevi se encontraba en la cima de su carrera musical cuando un escandalo de corrupción de menores hizo que todo el éxito que había cosechado se viera opacado. La artista mexicana fue acusada de integrar un supuesto clan, junto al célebre productor musical y “cazatalentos” Sergio Andrade, dedicado a cooptar a adolescentes y abusar sexualmente de ellas.

Sergio Andrade y Gloria Trevi estuvieron prófugos durante un año hasta que fueron capturados en Brasil en el año 2000.

LA DECADENCIA DE GLORIA TREVI

Todo iba viendo en popa para Gloria Trevi y Sergio Andrade, pero la pesadilla para la artista inició en 1998, con la aparición del libro “La Gloria por el infierno”, escrito por la ex corista de Trevi, Aline Hernández, en el que de alguna manera quiso mostrar la verdadera cara de Andrade y los abusos que cometía aprovechándose del poder que tenía sobre sus representadas.

“Fue entonces que salió a la luz pública que Andrade, aprovechando la fama de Trevi, dio inicio a un reclutamiento de adolescentes, como las hermanas De la Cuesta, Kathia, Karla y Carola y la propia Aline Hernández, con quien se casó en 1990, cuando ésta apenas tenía 15 años de edad y él 34”, informó entonces la agencia EFE y, agregó: “Este libro fue publicado en medio de un gran escándalo, pero sólo fue la punta de la madeja que dio pie a que otras personalidades del espectáculo en México hablarán de la oscura personalidad del productor”.

Un año después, la madre de una de las víctimas presentó una denuncia en Chihuahua contra Trevi, Andrade y dos coristas María Requenel Portillo, conocida como “Mary Boquitas”, y Marlene Carlderón por delitos de rapto, corrupción, abuso y violación de menores.

De inmediato, en los programas de televisión, en los diarios y en las revistas de la época se empezó a hablar del “Clan Trevi-Andrade” para hacer referencia a este caso y estalló el escándalo con declaraciones cruzadas en los medios y testimonios desgarradores de víctimas ante las cámaras. Se habló de abusos, de varios hijos no reconocidos de Andrade, de promesas artísticas incumplidas a menores y de maltrato psicológico.

En junio de 1999, la Procuraduría de la localidad de Chihuahua pidió una orden de aprehensión contra Trevi, Andrade y Mary Boquitas. Durante 10 mese estuvieron prófugos, finalmente fueron detenidos en enero de 2000 en Rio de Janeiro, Brasil, país a donde se habían ido a vivir.

El ex productor musical Sergio Andrade junto a Gloria Trevi y Mary Boquitas durante sus días en Brasil (Foto: Infobae)

En octubre de 2002, Trevi fue extraditada a México para enfrentar a la justicia de ese país. Permaneció otros dos años en un Centro de Readaptación Social en Chihuahua. La cantante fue absuelta , exonerada de todos los cargos y fue puesta en libertad en 2004.

Sergio Andrade, en tanto, fue condenado a siete años y diez meses de prisión por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores en perjuicio de la corista Karina Yapor.

Gloria Trevi fue extraditada a México. Durante sus días en la prisión brasileña quedó embarazada y dio a luz a un niño (Foto: Infobae)

LAS REFLEXIONES DE GLORIA TREVI A 16 AÑOS DE LIBERTAD

A sus 52 años, Gloria Trevi recuerda que debió volver a empezar con su vida. Además de escribir un libro mientras estuvo presa, retomó su carrera artística y la vida familiar.

Ya han pasado 16 años desde ese duro momento que le tocó vivir y hoy hace una importante reflexión a través de sus redes sociales.

“La verdad es que estamos celebrando dieciséis años de libertad y puede sonar a muchísimo tiempo, algunos de ustedes apenas tienen esa edad y otros son hasta más chiquitos”, dijo al borde de las lágrimas en un video que colgó en su cuenta de Instagram con motivo del aniversario de su puesta en libertad. “A unos les tocó recibir la noticia y estar rezando, estar a veces llorando, pero quiero decirles que aunque parece muchísimo tiempo es cortito para todo lo que hemos logrado”.

Gloria Trevi tuvo duras palabras sobre las nominaciones de los Latin Grammy, tras reclamo de reguetoneros. (Foto: gloriatrevi)

También destacó que ha logrado viajar a Europa y países latinoamericanos, ha recibido reconocimientos y hasta ha compuesto canciones que forman parte de la vida no solo de sus fanáticos, sino también de la suya.

“Yo no estaba en el suelo, estaba en un hoyo. No empecé de cero, sino de menos mucho. Por eso es por lo que digo que a veces uno pasa por situaciones o experiencias, pero uno no debe rendirse, se los digo yo”, manifestó.

Dijo estar feliz no solo por sus éxitos profesionales, sino también por haberse acercado más a sus padres, las nuevas amistades que ha encontrado y también su esposo e hijos. Asimismo, agradeció a sus fanáticos su apoyo incondicional.

