Katia Palma brindó una entrevista para el para el canal de YouTube de Christopher Gianotti, en donde se sinceró y confesó que en algún momento de su vida sí consideró convertirse en madre.

“¿En algún momento has pensado en establecerte?”, preguntó Gianotti, a lo que Katia respondió: “Sí, seguramente cuando tenga la persona indicada”. “¿Hijos?”, repreguntó el entrevistador.

Frente a la pregunta, Katia dijo que ahora no desea ser madre; sin embargo, no siempre fue firme a esa idea, pues años atrás sí quería tener hijos. .

“No. No, no. Voy a ser sincera. En algún momento de mi vida, cuando tenía 33, se me pasó la idea de tener hijos. Dije, todavía estoy chibola, un par de añito más, llegué a los 37 y miraba a mis amigas con sus hijos, todas ojerosas, canosas, hechas mi… Y yo me sentía joven, dormía la resaca, viajaba. Hasta que dije creo que no, los hijos no son para mí. No me siento mal, tengo dos perros, son como hijos, me hacen gastar como hijos, que si pudiera mandarlos al colegio los mando”, comentó generando la risa del entrevistador.

Asimismo, la comediante resaltó que prefiere cultivar familia con los hijos de sus amigos y hermana. “Yo no dudo que las personas que tienen hijos, es lo más hermoso, es lindo. No tienes vida para entregársela a tus hijos, no tienes plata para entregárselo a sus hijos, pero creo que es lo más lindo que puede tener una persona. Pero yo quiero cultivar familia con los hijos de mis amigos, de mi hermana.”, relató.

En esa línea, la amiga de Maricarmen Marín reveló que sí ha pensado que en su vejez estará sola; sin embargo, asegura que ama su soledad. “Y cuando quiero tomar la decisión de congelar algún ovulo, digo: ‘Ay qué flojera hasta que llegue’. Saco mi cuenta y la estoy pasando bien, la tristeza no ha pasado tan profunda en mi vida, por pensar quién me va a cuidar en mi vejez, pero me gusta mi soledad. Me gusta estar sola. La llevo bien, tengo muchos amigos que son familia. Y me siento contenta acompañada, me siento bacán”, destacó.

Finalmente, la actriz explicó que también pensó en adoptar un niño, pero lo que la hizo retroceder fueron los tramites engorrosos que se siguen en Perú.

“Pero si alguien quiere regalar a su hijo, lo tomo y lo adopto. Uno de 3 y de 5 años, las acepto con amor y cariño. Incluso, pensé en adoptar, pero el tramite en Perú es muy complicado. Que tienes que ser casada, un montón de plata, dónde vives, con quién vives”, acotó.

