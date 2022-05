Hay muchos retratos de la reina Isabel II del Reino Unido, pero una foto recientemente redescubierta de 2004 muestra a la monarca en un raro momento de sinceridad. La instantánea del fotógrafo Rob Munday, titulada Platinum Queen: Felicity, se exhibirá por primera vez.

Contra un fondo negro, la reina usa la diadema de diamantes con un collar de perlas de un solo hilo y aretes de perlas, pero es su expresión divertida lo que hace que la foto se destaque. El retrato se exhibirá para conmemorar el Jubileo de Platino de la reina, que celebra sus 70 años en el trono.

Por qué la reina muestra una rara sonrisa

Munday reveló a la revista Hello! que estaba tomando algunas fotos de prueba cuando la asistente cercana de la reina, estilista personal y modista Angela Kelly hizo un comentario divertido.

“El ambiente era increíblemente jovial”, recordó. “Angela Kelly es una mujer muy divertida, con los pies en la tierra. Y muy, muy agradable, nos tranquilizó a todos increíblemente. Contaba chistes y obviamente le había dicho algo gracioso a la Reina. de reírme en ese momento exacto en que presioné el botón para hacer una toma de prueba”. “Obviamente, la reina está muy, muy cómoda con Angela Kelly, tienen un vínculo increíble y puedes verlo”, agregó.

Munday no pudo recordar exactamente qué dijo Kelly que entretuvo a la monarca, y espera que probablemente ella tampoco pueda. “Dudo que la propia Angela lo recuerde después de todos estos años, pero estaba claro que tenían una gran relación entre ellos”, dijo.

Munday encontró el retrato en agosto pasado mientras revisaba su archivo, incluidas más de 8,000 imágenes de la reina que tomó durante dos sesiones en el salón amarillo del Palacio de Buckingham.

Además del “brillo en los ojos” de Isabel II, Munday sabía que se había topado con algo especial. “Realmente se trata de la apariencia y el carácter que transmite el retrato, y el hecho de que muy, muy rara vez ves retratos como ese que son totalmente naturales”, dijo.

Quién es Angela Kelly

Angela Kelly comenzó su carrera en el Palacio de Buckingham hace 28 años como la persona encargada de vestir a la reina y ascendió hasta convertirse en estilista personal, curadora, diseñadora de vestuario y diseñadora interna de Su Majestad, y una de sus confidentes más cercanas.

Kelly escribió sobre su vida con la reina, de 96 años, en su libro de 2019 The Other Side Of The Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe , y recientemente actualizó el libro para incluir detalles de la pandemia de COVID-19, incluido cómo ella asumió el deber de cortar el cabello de la reina durante el encierro.

Isabel II del Reino Unido, Anna Wintour y Angela Kelly. (Foto: AFP)

En el nuevo capítulo extraído por la revista Hello!, Kelly escribió: “Desde marzo de 2020 en adelante, lavé el cabello de la reina todas las semanas, lo fijé y peiné, e incluso lo recorté cuando fue necesario. Mi equipo lo llamó Kelly’s Salon”.

Cuando Kelly se sintió más cómoda en su nuevo rol, la reina no tuvo miedo de expresar sus opiniones.

“A medida que crecí en confianza, estoy seguro de que la reina pensó que era un profesional y comenzó a gritarme: ‘No hagas eso, hazlo de esta manera. Así es, lo tienes, no lo cambies”. ' Estaba pensando, Dios mío, necesito un gin-tonic”, dijo Kelly. “Entonces, mientras La reina estaba debajo de la secadora, le dije: ‘Me voy a tomar un trago fuerte porque esto es muy estresante, hacerlo bien para ti’.”, contó.

