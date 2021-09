A sus 95 años, la reina Isabel II del Reino Unido suele sorprendernos con sus looks cada vez que hace apariciones públicas. Sabemos sobre sus gustos, e incluso cómo elige la ropa que se pone cada día . Además de las prendas que viste, la monarca también cautiva con los accesorios como los sombreros, las joyas y por supuesto los zapatos y las carteras. Son precisamente sus bolsos los que tienen un uso más importante que el de solo combinar un outfit o llevar los cosméticos.

Según dio a conocer el libro Protocol: The Power of Diplomacy and How to Make It Work for You, de Capricia Penavic, exjefa de protocolo de Estados Unidos, esta reveló algunas historias de lo que fue su trabajo al interior de la Casa Blanca durante las administraciones de Bill Clinton y Barack Obama.

Una de esas anécdotas involucra a la reina Isabel II del Reino Unido y un accesorio que siempre lleva consigo cuando tiene una aparición pública: la cartera. En la publicación, Penavic recuerda la vez que estuvo frente a la monarca y el susto que pasó cuando hizo un simple comentario acerca de su bolso.

El bolso de Isabel II del Reino Unido juega un rol muy importante en su seguridad. (Foto: AFP)

“Cuando la reina entró a la sala, yo hice un comentario a mi homólogo. Le dije, ‘oh, mi Dios, su majestad tiene su cartera’, e hice un pequeño movimiento con mi pie izquierdo”, le dijo Penavic a People. “Él, con sus dos manos, me empujó hacia la pared y me dijo, ‘no toques la cartera’, y yo dije, ‘oh, Dios mío, lo siento. Entonces el dijo, ‘Nosotros no tocamos el bolso’, entonces yo dije, ‘ok, disculpas. Yo nunca lo haría. Pero ¿Qué hay en el bolso?, y el dijo, ‘No sabemos que hay en la cartera, pero nunca la tocamos’”.

Tras la anécdota con el bolso, Penavic se enteró luego de que la reina Isabel II usa su cartera para enviar señales cuando quiere que su equipo de seguridad la saque de alguna situación incómoda.

“Me enteré de que supuestamente la usa para hacer señales”, indicó. “Si está en una parte del brazo significa que la reunión en la que está va muy bien y que la pueden dejar terminar. Pero si ella baja la cartera, significa que terminen la reunión de inmediato porque se quiere ir”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR