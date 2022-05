En medio del nuevo enfrentamiento que protagonizan Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, Armando Tafur, productor de “América Hoy”, habló sobre la posibilidad que la actriz regrese al programa conducido por Ethel Pozo, Janet Barboza y Brunella Horna.

El productor de televisión brindó una entrevista a Trome, donde fue consultado sobre el rol que podría tener Melissa Paredes en caso vuelva al programa matutino de América Televisión.

“Hace tiempo estoy viendo la opción de generar algún tipo de contenido con respecto a Melissa, incluso hablé con ella personalmente si de repente algún día podíamos tenerla en ‘América Hoy’ de invitada o de alguna otra forma. (…) Si me preguntas por el equipo ideal, veo a Janet, Ethel, Melissa y Brunella juntas. Sí la veo en la foto, no la descarto, siempre y cuando todo vaya dentro del cauce.”, señaló.

Armando Tafur también aprovechó para desmentir a Janet Barboza y aseguró que nadie le puso como condición a la actriz de que le ponga fin a su relación con Anthony Aranda para quedarse en el programa.

“Nadie podría condicionar a alguien y decirle: ‘terminas tu relación’, porque no somos una inquisición y no somos quien para decirlo. No creo que alguien pierda el trabajo por un error, si es así los centros de trabajo estarían vacíos”, acotó.

Finalmente, el productor de “América Hoy” también defendió la entrevista que Ethel Pozo le hizo a Melissa Paredes y aseguró que no necesitan ‘limpiarle la cara’ a la actriz.

“Por qué tendríamos que limpiarle la cara si Melissa no trabaja en el programa ni en América, acá no se trata de juzgar ni crucificar a nadie. Entonces, no se trata de lavarle la cara a nadie, no tenemos por qué hacerlo. Para empezar, Melissa no trabaja actualmente en América ni en GV. Ethel ha preguntado lo que la gente quiere escuchar y de manera alturada, obviamente”, concluyó.

