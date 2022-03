El productor mexicano Juan Osorio asegura que la bioserie que produjo sobre la vida de Vicente Fernández, “El último rey. El hijo del pueblo”, es la historia que el Charro de Huentitán hubiese querido que se contara.

Además, celebró que, pese a las adversidades, su trabajo se transmita por televisión abierta, pues considera que la historia del ídolo le pertenece al pueblo.

“Hay una cosa muy clara, este producto lo hicimos como le hubiese gustado a Vicente Fernández”, cuenta el productor en entrevista con Efe.

“A él no le hubiera gustado que el público pagara (por una serie) para ver su vida, él la hubiera regalado con mucho cariño para que todo el pueblo se enterara de lo que él sufrió y vivió para llegar a donde llegó. Esa es la razón por la que su historia esta en el canal de Las Estrellas, con el objetivo de que el pueblo lo tenga gratis”, añadió.

Apenas el pasado lunes se estrenó el primero de los diez capítulos que conforma la bioserie que se ha visto envuelta en polémicas entre la cadena de medios de comunicación TelevisaUnivision y la familia Fernández, quienes han mostrado expresamente su descontento en torno al proyecto basado en el libro de la periodista argentina Olga Wornat.

Después de la emisión de los primeros dos capítulos, Osorio asegura que se siente un poco aliviado: “porque logramos dar el primer paso” y confiesa haber tenido un “estresante” y “difícil” estreno y producción del proyecto.

“Ha sido complejo porque nada sería mejor que trabajar en armonía y en equipo (...) por supuesto que me preocupa y me aflige esta polémica que tenemos con la familia Fernández, pues desde mi óptica hay una admiración, un respeto y de verdad un cariño hacia ellos,”, confesó Osorio.

El productor, que celebra la calidad que presenta en “El último rey” y, en general, los avances que ha tenido la televisión mexicana que permiten que compita con el mundo, asegura que trabajó con un equipo talentoso de escritores que hicieron que la historia de Fernández pudiera narrarse desde la dignidad, dejando de lado algunos temas que se plantean en el libro de Wornat, pero dejando los ineludibles.

“Nosotros vamos a narrar la historia de un Vicente aspiracional que viene desde abajo con ilusiones, con sueños pero sobretodo con valores. Fue un charro mexicano que siempre se preocupó por la familia (...) Los mexicanos somos guerreros trabajadores y nos gusta luchar, hay una gran identificación y un gran reflejo de eso en esta serie”, asevera Osorio.

UN ACTOR QUE FUERA CHARRO

No obstante, lamenta que pese al cariño que Fernández le tuvo a Televisa y el gran apoyo que se tuvieron mutuamente, la familia del cantante haya elegido a una empresa colombiana (Caracol junto con Netflix) para contar la historia del intérprete de “Volver”.

“Son historias diferentes, no tengo ni idea de cómo unos colombianos pueden retratar las costumbres mexicanas, ahí me rebasa, no entiendo, pero cada quién corre sus riesgos, ellos harán su mayor esfuerzo y nosotros vamos a tratar de hacer lo mejor posible en este homenaje a un gran charro mexicano”, dice el productor.

En la versión de Osorio, es el cantante de regional mexicano y actor Pablo Montero quien da vida a Fernández, mientras que en la versión de Netflix, será el actor mexicano Jaime Camil quien lo interprete.

“Yo he dicho siempre, tienes que creerle a un protagonista, y para representar la figura de Vicente Fernández tiene que ser alguien que sepa portar el traje de charro, que sepa montar un caballo y sea un gran jinete. Que sepa plantarse en un palenque y sepa lo que es agarrar la tierra y trabajar el campo”, dice Osorio, quien considera que Montero tenía todas las características para poder llevar esto a cabo.

“Pablo está en la mejor etapa de su carrera y eso nos ayuda a hacer la mejor interpretación de Vicente Fernández, estoy contento de haber decidido que él fuera el digno representante de un ídolo, creo que cayó con el pie derecho”, ahonda Osorio.

A Montero lo acompañan actores como Angélica Aragón, Iliana Fox, Salvador Sánchez, Emilio Osorio, entre otros.

