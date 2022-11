El Estadio Al Bayt, en la ciudad de Jor en Qatar, fue escenario de un gran show, por la inauguración del Mundial de Fútbol 2022. Jungkook de BTS y el cantante qatarí Fahad Al-Kubaisi descargaron toda su energía en el escanario para llevar al mundo lo mejor de su música. El jeque Tamim bin Hamad Al Thani también estuvo presente en la inauguración y dio las palabras de bienvenida a los asistentes que llegaron a su país de todas partes del mundo.

La gran sorpresa de la ceremonia fue la presencia del actor de Hollywood, Morgan Freeman, quien junto a un personaje qatarí instaron al público a ver las cosas que nos unen y no las que nos dividen generando el aplauso y la algarabía del público presente.

“De esta tierra escuchamos una llamada al mundo para conectar y regresar, aunque sea por un momento, a lo que nos puede unir. En este viaje tanto oriente como occidente viajarán unidos, avanzando juntos hacia un solo objetivo”, fueron las primeras palabras de Morgan Freeman en el escenario.

Luego de está sentida presentación ingresaron un grupo de bailarines y se recordó los temas emblemáticos de los mundiales pasado como ‘La copa de la vida’ de Ricky Martín, ‘Waka waka’ de Shakira y ‘We Are One (Ole Ola)’ de Jennifer López, pero eso no fue todo. Aparecieron en sobre el escenario las mascotas de todos mundiales de fútbol.

Jungkook

Para felicidad de los fanáticos de BTS, el vocalista y bailarín, Jungkook, hizo su ingreso triunfal al estadio A-Bayt, rodeado de bailarines, interpretó el Dreamers, una de los temas oficiales del mundial de fútbol junto al cantante qatarí Fahad Al-Kubaisi.

El show duró cerca de 30 minutos, en el que los asistentes al Estadio Al-Bayt en Al Khor y los televidentes en el mundo entero gozaron de la algarabía que genera el fútbol.





VIDEO RECOMENDADO

La animación viral para el inicio del Mundial Qatar 2022.

La animación viral para el inicio del Mundial Qatar 2022.