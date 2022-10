Jefferson Farfán llegó a Lima desde Ayacucho, donde jugó con su club Alianza Lima, y en los exteriores del Aeropuerto Jorge Chávez fue abordado por un reportero de “Amor y Fuego”, quien le consultó sobre su cercanía con Micheille Soifer.

“Jefferson… ¿Qué opinas de las declaraciones de Giuseppe Benigni, la expareja de Micheille Soifer?”, “¿Has tenido una amistad con ella? ¿Te pedía dinero?”, fueron algunas de las preguntas que le hizo el hombre de prensa al popular ‘10 de la Calle’.

Jefferson, quien estaba resguardado por varios policías y miembros del club al que pertenece, evitó brindar declaraciones y solo atinó a caminar.

“¿Pero por qué me golpeas?”, se le escucha decir al periodista luego que uno de las personas que cuidaba a Farfán lo empujara.

¿Qué dijo Giuseppe Benignini?

Micheille Soifer fue involucrada con Jefferson Farfán, esto tras las explosivas declaraciones de su expareja Giuseppe Benigni.

El popular ‘Principito’ se contactó con Rodrigo González para contarle que encontró conversaciones entre la chica reality y el futbolista de Alianza Lima, cuando aún tenían una relación amorosa.

“Le pedía dinero a un número 10 con chocolate. (…) yo no sé si le terminó de dar, pero yo lo que sí puedo saber y lo afirmó al 100% de que ella hablaba con él mientras estaba conmigo, inclusive, había muchas conversaciones y yo veía que ella le pedía dinero”, señaló el modelo venezolano que actualmente vive en Bolivia.

“Yo nunca le fallé… y si Farfán le daba dinero o no, yo desde mi experiencia, sé que ellos hablaban de dinero. Nunca me mostró porque tampoco sería tan tonta de decir: ‘mira me depositó’, pero sí hablaban de eso, y hubo otra persona, que es su ex, que también lo dijo”, agregó.

