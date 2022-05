Tras la salida de María Pía Copello como conductora de “Esto es Guerra”, Renzo Schuller sorprendió a propios y extraños al aparecer como el nuevo jale del reality de competencia el último lunes, 9 de mayo. Ante este acontecimiento inesperado, Gian Piero Díaz fue consultado sobre la decisión de su excompañero en “Combate”.

Un equipo de “Amor y Fuego” abordó al conductor de Willax TV para conocer su opinión sobre el ingreso del popular ‘Shu Shu’ al reality de América Televisión, sin embargo, evitó comentar al respecto.

“No voy a comentar nada al respecto, prefiero no hacerlo. Les mando un cariño muy grande, estoy tranquilo acá, estoy haciendo lo que me gusta, chambeando duro y parejo con las dos producciones. Yo me preocupo más por mi equipo y por mi producción”, respondió.

Ante la insistencia de la reportera, Gian Piero Díaz dejó en claro que no estaba pendiente de lo que ocurre en el programa que condujo hasta hace poco. “No estoy mirando al lado ahorita, estoy concentrado en mi chamba, y la verdad prefiero no emitir ningún tipo de comentario”, acotó.

Al ser consultado sobre la posibilidad que ‘Combate’ reviva en Willax TV, el actor respondió: “(Risas) ¿Te imaginas? pero que lo conduzca Rodrigo y Gigi, con el tema de los realitys… yo ya estoy feliz con “Sorprendente” y con “Abrazo de gol”, señaló, descartando así que vaya a conducir un reality de competencia próximamente.

VIDEO RECOMENDADO:

Janet Barboza se queja del desenvolvimiento de Brunella Horna en la conducción de “América Hoy”

Janet Barboza sobre Brunella Horna en "América Hoy": "ella para sentadita"