La revista ¡Hola! de México ha dejado en estado de shock a más de uno con su más reciente portada en donde se ve a Camila Sodi e Iván Sánchez disfrutando de su amor en España. Las sospechas de que ambos actores estaban en una relación se iniciaron en redes sociales y tras estas fotografías, se ha confirmado que los interpretes son novios y están viviendo una luna de miel en Ibiza.

Pero esta no es la primera vez que se les involucra sentimentalmente, ya que hace seis años, cuando compartieron roles en la telenovela “Señorita pólvora”, se comenzó a rumorear que ellos tenía una relación amorosa. Sin embargo, esto nunca fue confirmado, pero hoy es un hecho que entre ellos existía una buena química que ahora los ha llevado a disfrutar de su amor.

Ivan Sanchez ganó mucho popularidad en México tras ser parte de la primera temporada de “La reina del sur” y desde ese momento se le ha conocido como “El gallego”, así que en esta nota te vamos a contar todo sobre este personaje que ha conquistado el corazón de Camila Sodi .

La revista ¡Hola! México publicó unas fotografías de Camila Sodi e Iván Sánchez en Ibiza (Foto: Instagram / Hola México)

¿QUIÉN ES IVÁN SÁNCHEZ?

Iván Sánchez es un actor español que inicio su carrera a los 30 años en su natal España. Él ha sido parte de diversas producciones, pero el gran éxito llegó en 2010 con “La reina del sur” y sin duda, su papel como “El Gallego” le dio mucha exposición en México y América Latina.

Esta oportunidad le abrió las puertas del éxito en el país Azteca, así que en 2013 fue convocado por Televisa para tener un papel antagónico en la telenovela “La tempestad” con William Levy y Ximena Navarrete.

En 2014 decidió unir su vida a la actriz española Eliza Galera, con la que tuvo dos hijas. Lamentablemente el matrimonio llegó a su fin en 2016, cuando se confirmó que Iván Sánchez tenía una relación con Ana Brenda Contreras.

Los actores fueron captados de vacaciones en Puerto Escondido, pero en aquel momento el español aún estaba casado con la madre de sus dos hijas.

“Fue una publicación bastante fea. Llevo separado ya varios meses, siempre lo he llevado con la mayor discreción”, comentó en una entrevista para el programa radiofónico de Javier Poza en el que admitió tener un romance con Ana Brenda, pero insistió en que llevaba separado varios meses.

Iván Sánchez y Ana Brenda Contreras vivieron una relación de dos años (Foto: Instagram / Iván Sánchez)

“Yo nunca hablo de mi vida privada, mantengo mi privada al margen de mi vida profesional y sobre todo en una situación como la de ayer que salió una publicación bastante fea, sujetos de este tipo, se hacen llamar prensa sensacionalista que ni siquiera hacen bien su trabajo… Creo que deberían respetar a la gente que ha decidido llevar su vida privada en privado”, señaló.

Y apenas días después del destape de aquel romance, Elia Galera reveló que ya estaba divorciada de Sánchez.

La relación con Ana Brenda se prolongó durante unos años, pero en diciembre de 2018 la actriz dio a conocer que ya no eran pareja. “Hay superbuena onda entre los dos. Nos seguimos hablando y siempre vamos a estar el uno en la vida del otro. Está todo bien, pero realmente no nos podemos ver. No sé que pueda pasar el día de mañana”, comentó a la revista ¡Hola!.

También hace unas semanas se dijo que “El Gallego” estaba en una relación amorosa con la periodista española Lydia Cacho, pero nunca se confirmó.

Ahora se sabe que Iván Sánchez ha conquistado el corazón de Camila Sodi y estarían disfrutando de una intensa luna de miel en las playas de Ibiza.

Camila Sodi e Iván Sánchez fueron captados viviendo un romance en las playas de España. (Instagram: @camilasodi_ / @ivasanchezz).

