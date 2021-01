El mundo del espectáculo y la población ecuatoriana se encuentran conmocionadas tras el asesinato del actor y presentador de televisión Efraín Ruales. Según la Policía Nacional, los hechos ocurrieron alrededor de las 07:30 de la mañana (hora local) del miércoles 27 de enero en la avenida Guillermo Cubillo, en la zona norte de la ciudad de Guayaquil, en la región Costa.

El asesinato de Efraín Ruales dejó conmocionado a todo un país, pues se trata de uno de los rostros más conocidos de la televisión nacional. El presentador de 36 años aparecía en el programa “En Contacto” de Ecuavisa desde el 2012. Además, también era actor y uno de los ecuatorianos con más seguidores en sus redes sociales.

El jefe de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased), Esteban Pesantes, informó que el actor habría recibido cuatro impactos de bala mientras iba a bordo de su camioneta. ¿Quién mató a Efraín Ruales? Es ahora la pregunta que muchos se hacen. Esto es todo lo que sabe hasta ahora.

Imagen de Efraín Ruales, presentador de 27 años del canal local Ecuavisa.

QUIÉN MATÓ A EFRAÍN RUALES

De acuerdo con las primeras investigaciones, el presentador de “En contacto” salió de un gimnasio donde se encontraba con su pareja Alejandra Jaramillo. Las indagaciones de la Policía apuntan a que los responsables del crimen habrían perseguido por varias cuadras al presentador.

Asimismo, las autoridadess descartaron que el robo fuera el móvil de este asesinato. César Zapata, comandante de la zona 8 de la Policía Nacional, manifestó que en el interior del vehículo se encontraron todas sus pertenencias.

Según informa el diario ecuatoriano El Telégrafo, la Policía catalogó el incidente como “sicariato”. Además, de manera extraoficial el medio de comunicación informó que los delincuentes se movilizaron en un automóvil y una motocicleta.

Al respecto, un video compartido en YouTube muestra el instante que ocurrieron los hechos. En el clip se ve el preciso momento en el que un auto se acerca a la camioneta que manejaba Efraín Ruales, le adelanta por la izquierda y se suceden los disparos, mientras que el auto del presentador avanza unos metros más hasta que por fin se detiene. Instantes después, una moto también pasa junto al auto ya detenido.

El material audiovisual pertenece a la cámara de seguridad de una empresa en la avenida Guillermo Cubillos, en el norte de Guayaquil, según aseguró el medio ecuatoriano Expreso.

EL EMOTIVO MENSAJE DE ALEJANDRA JARAMILLO, SU NOVIA

Ante los lamentables hechos, la también conductora de televisión, Alejandra Jaramillo, lamentó el asesinato de su pareja. A través de su cuenta de Instagram, la joven dedicó un emotivo mensaje.

En el post, Alejandra Jaramillo recuerda algunas experiencias que vivió con Efraín Ruales. “Ven mi amor, ven abrázame por favor y háblame al oído. Dime que todo esto es una pesadilla y que volveremos a estar juntos”, escribió.

“No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Y los 4 hijos que querías tener? y que entre risas te decía que solo iban a ser dos. Y hace dos días que me miraste a los ojos y me dijiste eso va a pasar más pronto de lo que te imaginas. ¿Qué hago con nuestros sueños? ¿Con nuestros anhelos? Casémonos mi amor, solo con tu familia y la mía, sin nada ostentoso sin nada de lujos, y mejor nos viajamos el mundo en nuestra luna de miel. ¿Justicia? Justo sería que hoy estés en tu peloteo de los miércoles siendo feliz. Justo sería poder abrazarte y besarte, justo sería que estés con Nachita, tus hermanos y sobrinos consintiéndolos”, fueron las palabras que compartió Jaramillo junto a varias imágenes de su relación.

