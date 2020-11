Rafael Cardozo y Ducelia Echevarría se han convertido en la dupla más polémica dentro de “Esto es Guerra”, y es que son bastante intensos a la hora de defender al equipo de los ‘Combatientes’, sobre todo porque este lunes 9 de noviembre se realizará la semifinal del reality (desde las 6:50 pm por América TV).

Gracias a eso, se han ganado seguidores y detractores, quienes felicitan o cuestionan por su comportamiento dentro del programa. Sin embargo, ambos se han puesto como objetivo conseguir que su equipo levante la copa esta temporada.

“EEG es como un clásico de fútbol, no hay forma que no reneguemos cuando estamos en competencia. Ahí sí somos picones y renegones. Yo peleo cada punto. Por ejemplo: con Michelle Soifer cuando estamos en competencia sacamos lo mejor de nosotros para defender a nuestros equipos, pero detrás de cámaras nos llevamos súper bien. Hablamos todos los días. Es una amiga de casi ocho años, pero en competencia queremos ganar el punto”, dijo Rafael, quien la noche del último jueves reapareció en el programa EEG para incorporarse como capitán en el equipo rojo y verde y liderarlos durante la semifinal.

Por su parte, la ‘Chica de Pozuzo’, mencionó lo siguiente: “Detrás de cámaras todos somos amigos, delante de ella, tenemos que hacer lo que más nos convenga para defender al equipo. Es un alivio que Rafael (Cardozo) haya regresado como líder, hay mucha gente que nos crítica y nos dice que somos renegones, y quizás si lo somos, pero es parte de la competencia”.

SOBRE PREFERENCIAS A GUERREROS

Tanto Ducelia como Rafael prefieren poner paños fríos a los comentarios en las redes sociales que insisten que hay preferencias de parte de la producción para el equipo de ‘Los Guerreros’.

“Yo estuve en los dos equipos, y de verdad, cuando estás en un equipo piensas una cosa, y si estás en el otro, sucede lo mismo. No quiero hablar de favoritismo, porque cuando estuve en los guerreros no sentía eso, ahora estoy en los combatientes y sí lo siento. La producción ha dejado claro que los ‘Combatientes’ son partes del programa, más no invitados, así que no existen preferencia”, indicó el brasileño.

SUS HIJOS VEN EL PROGRAMA

Rafael y Ducelia contaron que sus respectivos hijos ven el programa “Esto es Guerra”, pues les da oportunidad de desarrollar ese espíritu competitivo que se vive en el programa.

“A mí me encanta que mi hija vea el programa, hay todo tipo de ejemplo y mi hija aprendió lo que se tiene que hacer, lo que no se debe, lo que le pareció bacán, y lo que no. Si creo que a veces en el momento que estamos compitiendo hay cosas en las que debemos hacer mea culpa. Pero no es nada grave, son cosas del momento”, explicó Cardozo.

“Mi hija tiene 5 años, pero me gusta que vea el programa. A ella le encanta verme ganar, verme luchar hasta el final por mi punto. Incluso me dice: ´mami que te vaya bien y que ganes todos tus puntos'. Me hace la señal de la cruz y me da un besito. Cuando entre al programa, yo tenía un temperamento más fuerte, el cual he ido mejorando gracias a que deseo darle un buen ejemplo a mi pequeña”, recalcó Ducelia.

