Continúan revelándose más detalles de los motivos que habrían desencadenado la separación de la conductora Karla Tarazona y el empresario Rafael Fernández tras casi dos años de matrimonio.

Este miércoles, 31 de agosto, Magaly Medina contó cuál fue la conversación que sostuvo con el llamado ‘Rey de los huevos’ detrás de cámaras luego de hacerle la entrevista exclusiva.

Según comentó, el empresario le confesó que él estaba fastidiado con la presencia de Maricarmen, la asistente de Tarazona, porque sentía que ella era la persona que mantenía al tanto a Christian Domínguez de todo lo que ocurría dentro de su hogar.

“Yo no tengo nada contra esa señora, no la conozco, pero lo que he escuchado de ella es qué es cómo vivir con una suegra intrigante en casa. Ella parece ser más que la asistente, ella parece ser la mejor amiga y confidente de Christian”, reveló la ‘Urraca’.

Tras asegurar que se sentía espiado en su propia casa por la presencia de la nana de Karla Tarazona, Rafael Fernández le comentó a la ‘Urraca’ que la asistenta y la locutora de radio andaban pendiente de las redes sociales de Christian Domínguez y de su actual pareja, Pamela Franco.

“Según Rafael, lo que él percibía era que está señora y Christian estaban todo el día en comunicación, y luego ella le transmitía todo eso en algún momento a Karla, y que andaban pendiente las dos, tanto Maricarmen como Karla, de las redes sociales de Christian Domínguez y de su mujer (Pamela Franco)”, añadió la conductora de espectáculos.

