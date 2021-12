Raúl Romero no volverá a la televisión. El presentador peruano recurrió a sus redes sociales para enviar un mensaje a sus seguidores tras las especulaciones sobre su regreso a la pantalla chica.

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a volver a la televisión. No tengo pensado volver por este momento y no está en mis planes actuales”, señaló el recordado conductor del programa “Habacilar” en un video de Instagram.

Raúl Romero no regresa a la TV, pero promete nueva música

Romero también explicó que tiene planes de lanzar nueva música el año que viene y agradeció el cariño del público por su buena aceptación.

“En mis planes actuales está seguir sacando música y escribiendo, ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la televisión en este momento no”, indicó.

“Agradezco el afecto y el entusiasmo y recordación de esas épocas maravillosas que vivimos juntos, pero de momento eso no va a pasar”, concluyó Raúl.

VIDEO RECOMENDADO

¿Jazmín Pinedo llega a ‘Las Lomas’? Esto dijo la ‘Chinita’ sobre su posible ingreso a “Al fondo hay sitio”

Jazmín Pinedo sería el nuevo jale de 'Al fondo hay sitio' https://www.americatv.com.pe/noticias/