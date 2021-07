Raúl Romero confirmó su participación en el Festival Reactívate, el evento que se desarrollará de forma presencial el próximo 14 de agosto. El cantante nacional compartió la buena noticia a sus miles de seguidores con un singular video difundido en su perfil de Instagram.

En el video de unos cuantos segundos, Romero aparece luciendo una casaca azul y, aparentemente, llora de emoción mientras da la información sobre el Festival Reactívate.

“Reactívate el 14 de agosto, después de un año y medio voy a poder tocar con ustedes, con el público, con la gente. Ha sido un tiempo muy difícil para los artistas, el no poder tener contratos, el no poder estar juntos”, comenta el intérprete de “Las Torres” y “Magdalena”.

Tras ello, Raúl pidió a sus más de 200 mil seguidores de Instagram que no se olviden de separar cita el próximo 14 de agosto. “Voy a tocar el 14 de agosto, separa la fecha porque yo te espero. No sé si has entendido algo, pero estoy muy emocionado”, finalizó.

En solo unas horas, su clip cuenta con más de 36 mil reproducciones. En los comentarios sus fanáticos celebraron la noticia, pero también se mostraron confundidos pues no saben si realmente Raúl está llorando o solo simula hacerlo.

“Pucha, pensé que estaba llorando en serio”, “Bravo, por fin volverás”, “Drama queen”, “Me asustaste”, “Hermoso”, “Eres lo máximo, iré solo por ti”, “Ay no, yo sí le creo que llora”, “Arriba Perú Romerito”, “El efecto de la vacuna. Lo máximo”, “Primero me preocupaste, pero después me reí mucho. Un abrazo nos vemos el 13 de agosto”, son algunas reacciones de sus fans.

DATO

El evento musical contará con la presencia de Armonía 10, Raúl Romero, Deyvis Orosco, Amén, Bareto, Surco Stereo Band, Libido y Zaperoko. Desde el 16 al 31 de julio, los precios de las entradas son: Box Vip para 8 personas a 800 soles, Box general para 8 personas a 600 y Tribuna para 4 personas a 300 soles.

