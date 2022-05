Raziel García está en medio de la polémica. La madre de sus hijos, Lesly Burga, denunció que el deportista se demora en depositar el dinero de la manutención y le exige más dinero, pues solo le estaría dando 1400 soles por los niños.

“Tenemos entendido, según el comentario de ella que era de mil a mil cuatrocientos soles. En la investigación del proceso hoy entendemos que en el club Tolima tiene un ingreso superior al mercado”, explicó ante las cámaras de “Amor y Fuego” Carlos Allain, abogado de Burga.

Según explicó Carlos Allainel, el proceso de demanda inició en febrero y se le envió la notificación a su domicilio en Chorrillos; sin embargo, los familiares de Raziel respondieron que él ya no vive allí, sino en Colombia.

“Amor y Fuego” se comunicó con el deportista, quien señaló que sí tiene conocimiento que ha iniciado un proceso judicial en su contra; sin embargo, aseguró que no fue notificado. “Tengo entendido que me han iniciado un proceso, pero no me han notificado en mi casa y no puedo hablar del tema. Todos saben lo mucho que quiero a mis hijos y todo lo que les doy”, se defendió Raziel García.

Por otro lado, el abogado de Lesly Burga manifestó que han solicitado que le dicten impedimento de salida del país, por lo que si volviese a Lima, no podría volver a salir. “Si eso es verdad, pues al final el daño va a ser para mis hijos porque me puede perjudicar en el trabajo”, dijo Raziel García.

