Rebeca Escribens se tomó unos minutos de su espacio “América Espectáculos” para enviar un sentido mensaje a Tula Rodríguez, quien vive un difícil momento tras la muerte de su madre a causa del coronavirus (COVID-19).

Escribens manifestó que se quedó en shock tras enterarse de la lamentable noticia a través de las redes sociales. “Ayer estuve revisando las redes sociales y realmente entré en shock al leer el sensible fallecimiento de la mami de Tula Rodríguez a causa del COVID-19”, dijo.

La también actriz reconoció que no tenía las palabras indicadas para Tula; sin embargo, remarcó que la conductora de “En boca de todos” es una mujer fuerte y valiente.

“Ay Tula qué te puedo decir yo, qué te decir la gente en general para que calmar ese dolor, tú eres una mujer fuerte y valiente ya lo has demostrado, y si quieres llorar, llora, no te contengas”, puntualizó.

Rebeca dijo que es evidente que Tula es una persona que vive en paz, y que su fe en Dios la ayudará a afrontar esta lamentable pérdida de su ser querido.

“A través de las leyendas que colocas cuando subes una foto en tus redes sociales se nota que tienes paz, que vives con paz, que confías en Dios y en sus decisiones, y eso calma totalmente. Yo ayer te leía y sentía tu resignación, tu fortaleza y la seguridad con la que vas a vivir el día de hoy sabiendo que tu madre está en un lugar mejor”, mencionó.

Finalmente, la conductora de televisión envió un mensaje de reflexión a los televidentes y pidió que se cuiden para evitar más contagios.

“Y no solamente a ti, aprovecho que este mensaje llegue a muchos hogares que la están pasando igual de terrible que tú, que están perdiendo sus seres queridos, no esperemos que las balas pasen cerca de nosotros para recién darnos cuenta que afuera hay una realidad que se está comiendo al mundo, vivir con miedo, no, sobrevivir tampoco, guerrear, así de simple luchar y de qué manera podemos hacerlo es cuidándonos. La mascarilla salva vidas”, terminó.

